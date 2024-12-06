KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


06 Aralık 2024 10:16
DHMİ Apron Memurluğu Hakkında

Merhaba arkadaşlar hepinize iyi forumlar diliyorum. Yakın bir akrabamın oğlu apron memuru olmak istiyor fakat internet üzerinde çok net bir bilgi mevcut değil. Dhmi bünyesinde apron memuru ne iş yapar? İş tanımı tam olarak nedir? Vardiyalı sistemle mi çalışır yoksa 08.00-17.00 arası mesai mi yapar ? çalışma koşulları ne durumda ? atama sayıları yeterli düzeyde mi? ortalama maaşları hangi seviyelerde olur? yani kısacası dhmi apron memurunun her detayını yazabilecek bir arkadaşım varsa çok sevinirim. şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.

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