Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


06 Aralık 2024 11:10
Memur Zorla İzne Gönderilir mi?
merhaba, memur izne çıkmaya zorlayabilir mi. memurun talebi olmadan izne gönderilme imkanı var mıdır

E.Kayı Han
Editor
06 Aralık 2024 11:12

Hayır olmaz. Tamamen memurun talebine bağlıdır.

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