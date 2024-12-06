Bakanlıklar Giysi ve Nakdi yardım Hk

Tarım Bakanlığı geçen sene bu zamanlarda 2022 yılının koruyucu giyim yardımını "Totem kart" ile almıştı. bu sene 2023 için yine Totem kart bugünlerde dağıtılıyor. 2024'ün ihalesini ise Tacreo firması almıştı, yapılan uygulamadaki haksızlıklar nedeniyle çoğu arkadaşımız kartları teslim almadı, süreç devam ediyor.

Ayrıca giyecek yardımı yönetmeliğine göre her sene verilen cüzi miktardaki nakdi yardım da var.