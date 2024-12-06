Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Aralık 2024 11:46
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği
hayırlı günler devrelerim 2008 yılından önce mesleğe girmiş 54 34 sayılı kanuna tabi bir memurun tabi olduğu Emniyet Teşkilatı sağlık şartları yönetmeliği şu anki midir yoksa daha önceki midir yorumlarınız devrem

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