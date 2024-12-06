Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Aralık 2024 12:09
Makine teknisyeni tekniker maaş faydalanma

maki̇ne tekni̇syeni̇ olarak çalişiyorum 2 yillik tapu ve kadastro tekni̇kerli̇k bölümünü bi̇ti̇rdi̇m şuan sözleşmeli̇yi̇m kadroya geçi̇nce i̇nti̇bak yaparsam üst ünvan olarak tekni̇kerli̇k zamlarindan faydalanabi̇li̇rmi̇yi̇m.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
06 Aralık 2024 12:14

Evet. Eğer kurumunuz sizin bölümünüzün üst öğrenimi değil faydalanamazsınız gibi bir şey söylerse bunun kanuni olarak bir karşılığı olmadığını; 2017 yılında maliye bakanlığının görüşü olduğunu ve yapılmasını gerektiğini; eğer daha ısrar ederlerse de bakanlıktan görüş istemelerini söyleyin.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
06 Aralık 2024 12:15

Tabi önce kadroya geçmelisiniz.


Makineteknisyen
Aday Memur
06 Aralık 2024 12:36

o zaman tapu ve kadastro bölümü teknikerlik sayılırsa kadroya geçince zamlardan faydalanırım teşekkürler

hsnd, 3 saat önce

Tabi önce kadroya geçmelisiniz.

Toplam 3 mesaj

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