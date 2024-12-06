Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Aralık 2024 13:56
Polsan 3 bin liralık zorunlu kesinti

Maaş yatan/ 48.500 000 TL Kira ödemesi 23.000 TL (kontrata 7 ay kaldı) Polsan zorunlu ödemesi yeni tutarla 3.000 TL Maaştan elime kalan 22.000 TL Şimdi soruyorum bu durumda bu ekonomi de Polsanın zorunlu üyelik adı altında aylık 3000 TL maaşımdan tutar kesmesi normal mi değil mi ? yani elime kalan 22.000 tl den, düğün araç altın birikim temel ihtiyaç masrafları vs derken 10.000 TL elime kalmıyor bile. Bu durumda 3000 lira benim ihtiyaç duyduğum bir meblağ oluyor... Hem kesilen rakam yüksek hemde temettüsü az. Bu duruma dur buna diyecek kimse yok mu, bu hep böyle mi devam edecek???Kimse demiyor mu, ya Arkadaş bu adamlardan 3000 kesiyorsunuz ama zaten adamın eline bişey kalmıyor bu ne saçmalık. Niye zorunlu neden zorunlu Hukuk Devleti bir ülkede bu zorunluluk neden? Zorla güzellik olur mu? zorunlu kesinti varsa art niyet vardır. Bu zorunluluk normal değil


aykutsc91
Aday Memur
06 Aralık 2024 14:04
Şimdi Polsan gğzellemesi yapan organize 3 lü ekip buraya damlar, engelleyin geçin, adamlar bizim yerimize hesap yapıyor ileride bu parayı alırsın falan filan diye. Ekip olmuşlar Twitter da olsun burda olsun aksi yorumlarla güzelleme peşindeler aldırış etmeyin

Elkatu
Aday Memur
06 Aralık 2024 14:21

Sen önce geçen sene seyyanen verilen 8000 liralık zammı sorgula. O zam yüzdelik olarak verilse hem emekliliğe faydası olacak hemde bundan sonra ki her zam döneminde emeklilik ikramiyen daha çok artacak dı. Sen öncelikle bundan 20 yıl önce fazla maaş aldığın diğer memurların nasıl olduda gerisine düşürüldün onu sorgula. Düşmüşsün 3000 liranın peşine ağlayıp duruyosun. 15 20 yıl önce istanbul da maaşınn yüzde 25 ini kiraya veren polis şimdi neden yarsını kiraya veriyor onu sorgula. Yada boşver hiç yorma kendini

aykutsc91, 4 saat önce
Şimdi Polsan gğzellemesi yapan organize 3 lü ekip buraya damlar, engelleyin geçin, adamlar bizim yerimize hesap yapıyor ileride bu parayı alırsın falan filan diye. Ekip olmuşlar Twitter da olsun burda olsun aksi yorumlarla güzelleme peşindeler aldırış etmeyin

aykutsc91
Aday Memur
06 Aralık 2024 14:32
sen niye her polsan yorumunda varsın? niye her seferinde milletin yerine hesap kitap yapıyorsun? Sen Polsanın avukatı mısın çalışanı mısın hayırdır
Elkatu, 4 saat önce

Sen önce geçen sene seyyanen verilen 8000 liralık zammı sorgula. O zam yüzdelik olarak verilse hem emekliliğe faydası olacak hemde bundan sonra ki her zam döneminde emeklilik ikramiyen daha çok artacak dı. Sen öncelikle bundan 20 yıl önce fazla maaş aldığın diğer memurların nasıl olduda gerisine düşürüldün onu sorgula. Düşmüşsün 3000 liranın peşine ağlayıp duruyosun. 15 20 yıl önce istanbul da maaşınn yüzde 25 ini kiraya veren polis şimdi neden yarsını kiraya veriyor onu sorgula. Yada boşver hiç yorma kendini


Elkatu
Aday Memur
06 Aralık 2024 14:49

Üyesiyim sadece. Arkadaşım belliki maddi sıkıntın var olabilir şu dönemde hepimizin var zaten ama söylemlerinde inan hiçbir mantık yok. Bugün o 3 bin lira senin bi haftalık market alışverişin bile olmaz. Bi hafta sonra neye suç atacaksın. Şuan ysşadığımız maddi zorluğun polsanla hiçbir ilgisi yok yani. Yararınıda bugün değil Allah nasip ederse çocukların üniversite okurken yada onları evlendirirken göreceksin. Rabbim darda olan kim varsa yardımcısı olsun yokluk çok zordur

aykutsc91, 4 saat önce
sen niye her polsan yorumunda varsın? niye her seferinde milletin yerine hesap kitap yapıyorsun? Sen Polsanın avukatı mısın çalışanı mısın hayırdır

85200258
Genel Müdür
06 Aralık 2024 15:53
Adam diyor ki 10 bin TL para kalıyor ay sonuna kadar sen diyorsun ki 3 bin TL neyine yarayacak. Adam o begenmedigin 3 bin TL ile 10 gün geçiriyor. Senin için ufak bir meblağ başkası için çok yüksek bir meblağ olabilir. Her ne için zorunlu diyorlarsa ben karşıyım. Adam geçirmiyorum diyor çocukların büyüyünce faydasıni göreceksin diyorsun ;-) Yarına çıkacağının belli olmadığı dünyada 30 yıl sonra rahat edeceğim diye sefalet çekmenin mantığını anlamam , kimse de anlatamaz. Tasarrufun da zorunlusu olamaz. İsteyen parasını yer isteyen biriktirir. Ben Polsan üyesi değilim. Daha önce uyeydim çıktım. Daha önce memurlar.nette Polsan başlığına bir meslek büyüğümün yazdığı altına imzamı atacağım yazıyı okuyunca ayrılma kararı aldım. Hiç de pişman değilim.
Elkatu, 4 saat önce

Üyesiyim sadece. Arkadaşım belliki maddi sıkıntın var olabilir şu dönemde hepimizin var zaten ama söylemlerinde inan hiçbir mantık yok. Bugün o 3 bin lira senin bi haftalık market alışverişin bile olmaz. Bi hafta sonra neye suç atacaksın. Şuan ysşadığımız maddi zorluğun polsanla hiçbir ilgisi yok yani. Yararınıda bugün değil Allah nasip ederse çocukların üniversite okurken yada onları evlendirirken göreceksin. Rabbim darda olan kim varsa yardımcısı olsun yokluk çok zordur


siyahbeyaz88
Genel Müdür
06 Aralık 2024 17:39
senin maaş nasıl 48 bin oluyor

aykutsc91
Aday Memur
06 Aralık 2024 17:56
2024 mezunuyum yatan net 48 bin
siyahbeyaz88, 40 dk. önce
senin maaş nasıl 48 bin oluyor

aykutsc91
Aday Memur
06 Aralık 2024 18:01
çok basit bir denklem ve açıklama ile ilkokul talebesine anlatır gibi anlatmışsın ağzına sağlık ama bu menfaatçiler yalnızca kendini düşündüğü için 3 maymunu oynuyorlar. üye sayısı arttıkça emekliliği gelenlerin aldığı rakamlar da değişiyor onun derdindeler.Güzelleme yapanların 2 ihtimali var ya polsan çalışanları yada bahsettiğim emekli olacak tayfa
85200258, 2 saat önce
Adam diyor ki 10 bin TL para kalıyor ay sonuna kadar sen diyorsun ki 3 bin TL neyine yarayacak. Adam o begenmedigin 3 bin TL ile 10 gün geçiriyor. Senin için ufak bir meblağ başkası için çok yüksek bir meblağ olabilir. Her ne için zorunlu diyorlarsa ben karşıyım. Adam geçirmiyorum diyor çocukların büyüyünce faydasıni göreceksin diyorsun ;-) Yarına çıkacağının belli olmadığı dünyada 30 yıl sonra rahat edeceğim diye sefalet çekmenin mantığını anlamam , kimse de anlatamaz. Tasarrufun da zorunlusu olamaz. İsteyen parasını yer isteyen biriktirir. Ben Polsan üyesi değilim. Daha önce uyeydim çıktım. Daha önce memurlar.nette Polsan başlığına bir meslek büyüğümün yazdığı altına imzamı atacağım yazıyı okuyunca ayrılma kararı aldım. Hiç de pişman değilim.
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