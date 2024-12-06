Polsan 3 bin liralık zorunlu kesinti

Adam diyor ki 10 bin TL para kalıyor ay sonuna kadar sen diyorsun ki 3 bin TL neyine yarayacak. Adam o begenmedigin 3 bin TL ile 10 gün geçiriyor. Senin için ufak bir meblağ başkası için çok yüksek bir meblağ olabilir. Her ne için zorunlu diyorlarsa ben karşıyım. Adam geçirmiyorum diyor çocukların büyüyünce faydasıni göreceksin diyorsun ;-) Yarına çıkacağının belli olmadığı dünyada 30 yıl sonra rahat edeceğim diye sefalet çekmenin mantığını anlamam , kimse de anlatamaz. Tasarrufun da zorunlusu olamaz. İsteyen parasını yer isteyen biriktirir. Ben Polsan üyesi değilim. Daha önce uyeydim çıktım. Daha önce memurlar.nette Polsan başlığına bir meslek büyüğümün yazdığı altına imzamı atacağım yazıyı okuyunca ayrılma kararı aldım. Hiç de pişman değilim.

Adam diyor ki 10 bin TL para kalıyor ay sonuna kadar sen diyorsun ki 3 bin TL neyine yarayacak. Adam o begenmedigin 3 bin TL ile 10 gün geçiriyor. Senin için ufak bir meblağ başkası için çok yüksek bir meblağ olabilir. Her ne için zorunlu diyorlarsa ben karşıyım. Adam geçirmiyorum diyor çocukların büyüyünce faydasıni göreceksin diyorsun ;-) Yarına çıkacağının belli olmadığı dünyada 30 yıl sonra rahat edeceğim diye sefalet çekmenin mantığını anlamam , kimse de anlatamaz. Tasarrufun da zorunlusu olamaz. İsteyen parasını yer isteyen biriktirir. Ben Polsan üyesi değilim. Daha önce uyeydim çıktım. Daha önce memurlar.nette Polsan başlığına bir meslek büyüğümün yazdığı altına imzamı atacağım yazıyı okuyunca ayrılma kararı aldım. Hiç de pişman değilim.