Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Aralık 2024 13:56
Polsan zorunlu kesinti 3000 TL
Maaş yatan/ 48.500 000 TL Kira ödemesi 23.000 TL (kontrata 7 ay kaldı) Polsan zorunlu ödemesi yeni tutarla 3.000 TL Maaştan elime kalan 22.000 TL Şimdi soruyorum bu durumda bu ekonomi de Polsanın zorunlu üyelik adı altında aylık 3000 TL maaşımdan tutar kesmesi normal mi değil mi ? yani elime kalan 22.000 tl den, düğün araç altın birikim temel ihtiyaç masrafları vs derken 10.000 TL elime kalmıyor bile. Bu durumda 3000 lira benim ihtiyaç duyduğum bir meblağ oluyor... Hem kesilen rakam yüksek hemde temettüsü az. Bu duruma dur buna diyecek kimse yok mu, bu hep böyle mi devam edecek???Kimse demiyor mu, ya Arkadaş bu adamlardan 3000 kesiyorsunuz ama zaten adamın eline bişey kalmıyor bu ne saçmalık. Niye zorunlu neden zorunlu Hukuk Devleti bir ülkede bu zorunluluk neden? Zorla güzellik olur mu? zorunlu kesinti varsa art niyet vardır. Bu zorunluluk normal değil

aykutsc91
Aday Memur
06 Aralık 2024 14:04
Şimdi Polsan gğzellemesi yapan organize 3 lü ekip buraya damlar, engelleyin geçin, adamlar bizim yerimize hesap yapıyor ileride bu parayı alırsın falan filan diye. Ekip olmuşlar Twitter da olsun burda olsun aksi yorumlarla güzelleme peşindeler aldırış etmeyin

Elkatu
Aday Memur
06 Aralık 2024 14:21

Sen önce geçen sene seyyanen verilen 8000 liralık zammı sorgula. O zam yüzdelik olarak verilse hem emekliliğe faydası olacak hemde bundan sonra ki her zam döneminde emeklilik ikramiyen daha çok artacak dı. Sen öncelikle bundan 20 yıl önce fazla maaş aldığın diğer memurların nasıl olduda gerisine düşürüldün onu sorgula. Düşmüşsün 3000 liranın peşine ağlayıp duruyosun. 15 20 yıl önce istanbul da maaşınn yüzde 25 ini kiraya veren polis şimdi neden yarsını kiraya veriyor onu sorgula. Yada boşver hiç yorma kendini

aykutsc91, 45 dk. önce
Şimdi Polsan gğzellemesi yapan organize 3 lü ekip buraya damlar, engelleyin geçin, adamlar bizim yerimize hesap yapıyor ileride bu parayı alırsın falan filan diye. Ekip olmuşlar Twitter da olsun burda olsun aksi yorumlarla güzelleme peşindeler aldırış etmeyin

aykutsc91
Aday Memur
06 Aralık 2024 14:32
sen niye her polsan yorumunda varsın? niye her seferinde milletin yerine hesap kitap yapıyorsun? Sen Polsanın avukatı mısın çalışanı mısın hayırdır
Elkatu, 28 dk. önce

Sen önce geçen sene seyyanen verilen 8000 liralık zammı sorgula. O zam yüzdelik olarak verilse hem emekliliğe faydası olacak hemde bundan sonra ki her zam döneminde emeklilik ikramiyen daha çok artacak dı. Sen öncelikle bundan 20 yıl önce fazla maaş aldığın diğer memurların nasıl olduda gerisine düşürüldün onu sorgula. Düşmüşsün 3000 liranın peşine ağlayıp duruyosun. 15 20 yıl önce istanbul da maaşınn yüzde 25 ini kiraya veren polis şimdi neden yarsını kiraya veriyor onu sorgula. Yada boşver hiç yorma kendini

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