Polsan zorunlu kesinti 3000 TL

Maaş yatan/ 48.500 000 TL Kira ödemesi 23.000 TL (kontrata 7 ay kaldı) Polsan zorunlu ödemesi yeni tutarla 3.000 TL Maaştan elime kalan 22.000 TL Şimdi soruyorum bu durumda bu ekonomi de Polsanın zorunlu üyelik adı altında aylık 3000 TL maaşımdan tutar kesmesi normal mi değil mi ? yani elime kalan 22.000 tl den, düğün araç altın birikim temel ihtiyaç masrafları vs derken 10.000 TL elime kalmıyor bile. Bu durumda 3000 lira benim ihtiyaç duyduğum bir meblağ oluyor... Hem kesilen rakam yüksek hemde temettüsü az. Bu duruma dur buna diyecek kimse yok mu, bu hep böyle mi devam edecek???Kimse demiyor mu, ya Arkadaş bu adamlardan 3000 kesiyorsunuz ama zaten adamın eline bişey kalmıyor bu ne saçmalık. Niye zorunlu neden zorunlu Hukuk Devleti bir ülkede bu zorunluluk neden? Zorla güzellik olur mu? zorunlu kesinti varsa art niyet vardır. Bu zorunluluk normal değil

Maaş yatan/ 48.500 000 TL Kira ödemesi 23.000 TL (kontrata 7 ay kaldı) Polsan zorunlu ödemesi yeni tutarla 3.000 TL Maaştan elime kalan 22.000 TL Şimdi soruyorum bu durumda bu ekonomi de Polsanın zorunlu üyelik adı altında aylık 3000 TL maaşımdan tutar kesmesi normal mi değil mi ? yani elime kalan 22.000 tl den, düğün araç altın birikim temel ihtiyaç masrafları vs derken 10.000 TL elime kalmıyor bile. Bu durumda 3000 lira benim ihtiyaç duyduğum bir meblağ oluyor... Hem kesilen rakam yüksek hemde temettüsü az. Bu duruma dur buna diyecek kimse yok mu, bu hep böyle mi devam edecek???Kimse demiyor mu, ya Arkadaş bu adamlardan 3000 kesiyorsunuz ama zaten adamın eline bişey kalmıyor bu ne saçmalık. Niye zorunlu neden zorunlu Hukuk Devleti bir ülkede bu zorunluluk neden? Zorla güzellik olur mu? zorunlu kesinti varsa art niyet vardır. Bu zorunluluk normal değil