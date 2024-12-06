Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


06 Aralık 2024 14:03
Sendikalar Hk.

Hangi Sendikaya ne sebeble üyesiniz arkadaşlar? Herkes sallıyor ancak hiçbirşey yapmayıp oturup izleyenlere üyeyiz bir çoğumuz. Bildiğim kadarıyla KESK dışında hiçbir Sendika Eylem vs yapmadı. KESK ise 30 Kasımda Büyük Ankara Mitingini yaptı diye biliyorum 50 bin kişi

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