Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Aralık 2024 14:11
Memurun ek iş yapma fırsatı!!
Kıymetli meslektaşlarım bu konu hakkındaki görüşleriniz nedir? Şimdi kalkıp polis asker gibi kolluk ve yargı mensupları istisna derlerse nasıl bir yol izlenir? Umarım meslek ayrımı yapılmaz. Zaten hali hazırda minimum 240 saat çalışıyoruz peki nasıl bu ek işi yapma şansımız olacak? Aklıma gelen ilk iş fırsatları taksicilik, yazın turizm yerlerinde vip şöforlügü kuryelik vs vs vs. Ancak bu çalışma şartlarında hangi ara boş zaman bulup yapacağız. Zaten şimdi çoğu memur ek görev istemez onun yerine kazançlı ek işe yönelme yapabilir. Ne bilim biraz birikim varsa çiğ köfte gibi bir iş? Sizlerin görüşü nelerdir?

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