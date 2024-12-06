Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


06 Aralık 2024 14:43
Belediye maaş

Muğla Büyük Şehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinde memur maaşları nasıl bilen var mı ?

Çok Yazılan Konular

Eş durumu tayini idare mahkemesiAday memur stajAdem Atacan Üniversite memurlarinin umuduÜniversite Hastanesinden Devlet Hastanesine Yüksek Lisans Mezunu Devlet Memurları Üniversitede Ders Verebilirmi?2024 Naklen Atama KontenjanlarıDerece Kademe geri çekme hakkında yardım.

Sözlük

totem 1 yapay zeka 2 söylesem tesiri yok sussam gönül razı değil 2 kulağının üstüne yatmak 1 öyle bir yerdeyim ki 2 buzul çağı fosilleri 2 müslüm gürses'in aslında bir insan olmaması 1 titanik neden battı 1 Ben de herkes kadar kötüyüm 2 kadına şiddet 1

Son Haberler

Bankalardan sahte dolarla mücadele: 50 ve 100 dolar alımı durduruldu37 kaçak göçmen saklandıkları yerden çıkartıldılarDolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandıBakan Uraloğlu, açılışını gerçekleştirdiği kavşaktan Togg ile ilk geçişi yaptıMasterchef jürisi Somer Sivrioğlu'na hapis cezası

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?