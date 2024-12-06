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06 Aralık 2024 14:44
Ankara Akdere ev arkadaşı 7 bin tl

2+1 akdere ev arkadası arıyorum 1 oda onun 1 benm mutfak salon banyo wc ortak 7 bin tl vercek gelen aylık

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