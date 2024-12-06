KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


06 Aralık 2024 15:20
4429 ile atanamak
4429 koduyla atanmak çok zor mu sizce paunım 81 çeko sıralamam 99

Ferhat23232323
Memur
06 Aralık 2024 17:42

Virgülü kaç 81.38 benim işletme çoğu tercihlerimiz aynı olacak merkeziler de zor ama yazdan sonra aciktan atamalarda şansımız %60


elifkzla
06 Aralık 2024 17:43
81,41 benimde
Toplam 2 mesaj

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