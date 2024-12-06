Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Aralık 2024 15:24
Koruma ve güvenlik görevlisi

Merhaba . Bir buçuk yıldır kamu da sözleşmeli koruma ve güvenlik personeli olarak çalışıyorum. Eşimde aynı kurumda koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışıyor . Vardiyalı çalışıyoruz kurumda toplam 3 güvenliğiz. 12/48 çalışıyoruz . Evli olduğumuzdan dolayı vardiya sorun oluyor izin alırken falan . Kurum içi memuriyete nasıl geçebiliriz bilgisi olan var mı . Bir de müdürümüzden izin alırken sürekli benim nöbetimi eşime yıkmaya çalışıyor o senin karın yerine sen tutacaksın diyor . Ben kendi günümde izin alırken dilekçe imzaladığımda onun günü olmamasına rağmen ama o senin karın senin de dilekçe yazman gerekiyor tarzında cümleler kuruyor bu konu da neler yapmamız lazım . Bilginiz varsa çok mutlu olurum .

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