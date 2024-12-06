Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Aralık 2024 15:25
Memurluğa Nasıl Geçebilirim

Artık öğretmenlik psikolojimi etkilemeye başladı. Yarın yine okul var kaygısı, sabah uyanınca kalp çarpıntısı, sınıf hakimiyetinde azalma vb. 3 aydır heyet raporluyum. Psikolojik destek aliyorum . Sağlık Kurulundan geri hizmet için rapor alabilir miyim?


m.r_f
Memur
06 Aralık 2024 15:40

Merhaba https://forum.memurlar.net/konu/2574120/ogretmenlikten-memurluga-nasil-gecilir.html burada baya tartışıldı konu.

Özetle; heyet raporunuzu eklediğiniz bir dilekçe ile ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvuruda bulunup geri hizmete geçmek istediğinizi belirtebilirsiniz.

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