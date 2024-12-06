Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Aralık 2024 15:38
EŞ DURUMU YAPARAK İLÇELER ARASINDA TERCİH VERMEK İSTİYORUM. YARDIM

Merhaba ben Türkçe öğretmeniyim. Meslekte 7. yılım . Şu an çalıştığım kurumda 2. senemdeyim. Eşimle aynı ilin farklı ilçelerindeyiz. Ocakta ya da ağustosta eş durumu için yapmak istiyorum. Bulunduğum kurumda 3 yılı doldurmadan onun olduğu ilçeye eş durumu yapabilir miyim? Müdür yardımcıma sordum bilmiyorum kılavuzu bekle dedi. Bilgisi olan yardımcı olursa çok sevinirim. İyi günler.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
06 Aralık 2024 16:17

tercih vermek ne demek? Eş durumu tercihi yapmak, eş durumu atamasına başvurmak mı istiyorsunuz?

Mazeret başvurularında süre şartı yok. Başvurabilirsiniz.


majesteleri7
Daire Başkanı
06 Aralık 2024 17:01

Başvurabilirsiniz mazerette 3 yıl şartı yok.ama yer bulabilir misin o biraz zor branş da sıkıntılı

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