Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Aralık 2024 15:54
Es tayini

Merhaba arkadaşlar kadrolu tıbbi sekreterim yeni yönetmelikten sonra es tayini istedim 3D ? den 5A geçişte sizce sorun olur mu ?

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