Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Aralık 2024 15:58
Şubat ayında bütün öğretmenlere il içi ve il dışı atama istiyoruz

Şubat ayında bütün öğretmenlere il içi ve il dışı atama istiyoruz


Sevdim-Seni
Genel Müdür
06 Aralık 2024 16:15

İlişik kesme mehil süresi vs şubatta hiç okula gitmeyin,

öğrenciler ne yaparsa yapsın.

yaz tatilleri dışında atama, yer değiştirme olmamalı, okulların ve öğrencilerin düzeni bozulmamalıdır.

31 ağustosa kadar herkes mehil süresi vs. kullanmış, görevine başlamış olmalıdır. Bunu yapmayan idareciler görevini ihmal etmiş sayılmalıdır.

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