Gündem \ Spor
Editörler : alex 10


06 Aralık 2024 16:05
Maç 1-1 olsa ne olurdu...

FB - Gaziantepspor maçı 1-1 olsa son dakikalarda verilen pen6 iptal edilmezdi...

Geçen yıl birçok maçta olmuştu...

Şampiyonluk yarışında tutmak için son dakikalarda bedava pen6 çok çalınmıştı...

Hem kollanırlar hem ağlarlar....

Çok Yazılan Konular

Süper Lig Tahmin Yarışması 15. HaftaTFF'ye çağrı...

Sözlük

kutül amare 1 Google Earth 1 şiir 1 Biraz hüzün kokmalı insan 3 müslüm gürses'in aslında bir insan olmaması 1 öyle bir yerdeyim ki 2 Misofonya 1 kadına şiddet 1 liman 2 söylesem tesiri yok sussam gönül razı değil 2

Son Haberler

Hazine nakit dengesi Kasım'da açık verdiPFDK'den Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezasıİzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 31 şüpheli tutuklandıÜcretli öğretmenler, gençleri eğitirken 'Dolmuş ücreti' alıyor!Kars'ta öğrenci kavgası: Lise öğrencisi bıçaklandı

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?