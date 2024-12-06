Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


06 Aralık 2024 16:13
3 Yıllık Memurum Problem Çıkabilir Diyorlar

3 yıl önce Belediye Memur alımı için bakanlık sitesinde ilan görüp başvuru yaptım. Çok şükür mülakattan geçtim ve görevime başladım 1 yıllık adaylık sürecine müteakip 3 yıldır Görevdeyim. Geçenlerde genel denetim için gelen Müfettiş hocamız özlük dosyalarımızı inceledi.Bizim İdare Memur alımı için Bakanlıktan izin aldıktan 9 ay civarı bir süre sonra Bakanlığa ilan talebinde bulunulmuş Bakanlık son kontrölleri kendilerinde olmak şartı ile (Göndermiş oldukları resmi yazıda mevcut) İlanı Resmi Gazete ve Bakanlık sitesinde yayımlamıştır. Hocamızın dediği idare izin alındıktan sonra 6 ay içerisinde alım yapması lazım diye düşünüyorum bu konuyu bir araştıracağım dedi. Kime sorsak bu durumun Memura sorun olmayacağını komik bir durum olduğunu söylemektedirler. Sonuç olarak idarenin hatası diyorlar değerli düşüncelerinizi talep ediyorum.

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