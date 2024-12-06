Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Aralık 2024 16:27
Sözleşmeli Öğretmen Özür Grubu Tayin Hakkı

Herkese iyi günler;

Sözleşmeli olarak İstanbul'a meslek lisesine teknik öğretmen olarak atandım muhtemelen şubat ayında göreve başlayacağım sorum şu şekilde olacak , anne ve babam ayrı olarak yaşamakta ikiside 70 yaş üstü ve bir çok rahatsızlıkları mevcut annemin şu anda hali hazırda yüzde 42 engelli raporu mevcut geçirdiği bir kaç operasyon daha var muhtemelen yüzde 60 oranına kadar çıkabilir bu oran , babamında 5-6 ayrı hastalıktan sürekli ilaç kullanımı mevcut onunda en az yüzde 40 engelli raporu alma durumu mevcut , bu sebeple özür grubu tayin alıp ailemin yanına gelebilir miyim ? süreç nasıl oluyor ya da en sağlıklı bilgiyi nereden ve nasıl edinebilirim .

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