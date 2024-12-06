Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


06 Aralık 2024 16:29
Forumda herkes avukatlık yapıyor

Arkadaşlar forumda konulara bakınca biraz gerçekten çok boş yorumlar yapan kişilere denk geliyorum.Özellikle mahkeme yd kararları danıştay vs süreler konusunda.Bilip bilmeden emsal kararlar olmadan sadece moral bozmak için ya da kulaktan dolma sözlerle insanları yönlendiren bir hayli insan var burada.Sizlere tavsiyem herkese özellikle olumsuz yorumlara kulak asmayın ve gerçekten bilen insanlara danışın.


muallimmm4638
Memur
06 Aralık 2024 17:04
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muallimmm4638
Memur
06 Aralık 2024 17:19
haklısında herkeste farklı tarihte çıkmış sonuçlar aynı olayda 2 si dönerken biri dönememiş örnek çok. biri ilk derece nasıl olduysa 3 ayda sonuç çıkmışken biri 2 senedir bekliyor burda yazan yaşayan
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