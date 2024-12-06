Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


06 Aralık 2024 16:45
elektrik teknisyeni üst öğrenimi
arkadaşlar cte elektrik teknisyeni olarak görev yapmaktayım açık öğretim elektrik iletim bölümü mezunu olsam tekniklerlik özlük haklarına sahip olur muyum

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