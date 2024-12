Veli Whatsap-Telegram Grupları Kesin Olarak Yasaklanmalı

Bu ve bu gibi grupların, velilerde numaramızın olmasının bizi çok yıprattığını düşünüyorum. Bu hafta aldığım bazı mesajlar akşam saat 9 öğrencim kitabını kaybetmiş bulamaz mısınız, falan öğrenci filancayla dalga geçiyormuş, öğrencime sınıfta isim takmışlar, yarın çocuğumun doğum günü arkadaşları şaka yapacakmış gruba yazın yapmasınlar. Sınavların olduğu o sınav haftası onlarca notlar ne zaman açıklanacak mesajı, bir başka öğretmeni şikayet eden mesajlar? Haftaiçi haftasonu gece gündüz demeden arayan mesaj atan veliler. Her koşulda her şey için bize ulaşabiliyor. Öğretmenlerin nasıl saygınlığı olsun ki ? Saygınlığı bırakın özel hayat bile kalmadı adeta. Cuma mesajı atan veliler? Whatsapta sizle tartışan veliler. Neler gördük yaşadık bıktım artık. Ben muayenemi olduktan sonra bir doktoru aramıyorum mesela numarasını istemiyorum. Bankada, PTT?de vb işimizle ilgilenen görevliyi gece rahatsız etmiyorum. Bu biz öğretmenlerin sürekli el altında veli ve öğrenci için hazır nazırmış gibi sanki bekliyoruz gece gündüz. Mesajla cevap veriyorsunuz Cimer?e vb şikayet ediyor, vermiyorsunuz, telefonu açmıyorsunuz okula Mem?e şikayete gidiyor. Çok affedersiniz ama sistemin içinde öğretmen kadar yalnız, sahipsiz ve itilip kakılan unsur yok. Gelen geçen öğretmeni eziyor. Gece bilinmeyen numaralardan çağrılar alıyorum daha önce de yaşadım. Bunu yapanın bazı veliler öğrenciler olduğunu biliyorum. Daha önce de yaşadım. Öğretmenlerin numaraları neden böyle ortalığa saçılıyor arkadaşlar? Buna nasıl izin verdik bu hale geldik ? Bu konu çığırından çıkmaya başladı. Whatsap mesajlarından hareketle öğretmeni şikayet ediyorlar kalkıp hakaret yok suç oluşturacak bir durum yok. Eee elimde ekran görüntüsü var. Çocuğunun belirli dersine giriyorum diye neden adını bile bilmediğim bir sürü insan bana ulaşma hakkını kendinde görüyor ? Veli toplantısında seçmeli dersine girdiğim bir sınıfta veliler benden telefon numarası istiyor neden sınıf grubunda yokmuşum. Şimdi burada kalkıp girmeyin hocam, grup açmayın hocam vb diyecek olan bizden daha aydın hocalarımız olacaktır. O işler öyle mi oluyor ? Sene başında çok direndim açmadım, kurmadım okul grubundan uyarı üstüne uyarı geldi. Grup kurun, grup kurun velileri ekleyin okula geliyorlar diye. Milli Eğitim bunu kesinlikle yasaklamalı. Net bir şekilde. Ben öğrenciyken böyle şeyler yoktu ama öğretmenimiz her şeyi bizim aracılığımızla ailemize iletiyordu. Yanlış bilmiyorsam Almanya?da örneğin bu sistem devam ediyor. Biz öğrenciyken nasıl oluyordu ? Demek ki telefon veya grup olmadan da haberleşmek mümkün.