Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Aralık 2024 19:30
Trafik kazası sonrası tamirci ile yaşanan sorun

Cümleten iyi akşamlar 2 ay önce kaza yaptım karşı taraf 100 de yüz kusurlu çıktı aracı sigortaci tanıdığın aracılığıyla bir tamirhaneye çektirdim arabamda çok az hasar olmasına rağmen 2 aydır tamirci arabayı yapmıyor geçen hafta bitti alabilirsiniz dedi ama araçta halen şase de yamukluk ses geliyordu daha sonra yeniden aldı şimdi halen beni oyalıyor bu durumda hukukî olarak ne yapılabilir bilgisi olan varmı yardımcı olursanız çok sevinirim


Soylu444
Şef
07 Aralık 2024 00:41

İş yerinin bulunduğu yerdeki polis merkezine gidip ? Güveni kötüye kullanma ? suçundan iş yeri sahibinden şikayetçi olursun aranızda bi teminat var mı şu kadar günde teslim ederim diye yok veya tanık olabilir şu kadar günde teslim ederim varsa araçtan mahrum kaldığın günlerden ötürü tazminat talep edersin . Bir şey çıkacağını sanmıyorum


hedef2024
Memur
07 Aralık 2024 10:29

sigortacıya güvenerek baştan hata yapmışsın yetkili serviste yaptırman lazımdı

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