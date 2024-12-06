Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Aralık 2024 19:30
Yardım lütfen

Cümleten iyi akşamlar 2 ay önce kaza yaptım karşı taraf 100 de yüz kusurlu çıktı aracı sigortaci tanıdığın aracılığıyla bir tamirhaneye çektirdim arabamda çok az hasar olmasına rağmen 2 aydır tamirci arabayı yapmıyor geçen hafta bitti alabilirsiniz dedi ama araçta halen şase de yamukluk ses geliyordu daha sonra yeniden aldı şimdi halen beni oyalıyor bu durumda hukukî olarak ne yapılabilir bilgisi olan varmı yardımcı olursanız çok sevinirim

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