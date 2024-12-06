Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Aralık 2024 20:26
Yasadışı bahis idari para cezası

Merhaba arkadaşlar 1.5 sene önce yasadışı bir siteden kumar oynadığım tespit edilmiş henüz ceza gelmedi ama idari para cezası yemem muhtemeldir sizce bu memur olmamın önünde engel midir ?

Pomem mülakatlarına hazırlanıyordum tam bu sırada da engel oluyor mu bilen ya da bu durumu deneyimleyen biri var mı?

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerGenel idare hizmetleri sınıfı olmakPolsan 3 bin liralık zorunlu kesintiPolsan ikinci emeklilik hayırlı olsun50 bin lira maaş ile nasıl geçineceğiz27 Aralık 2024 açığa alınanlar2024 Eylül dönemi mazeret atamasıKhk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleri

Sözlük

konuşan insanların arasında lafa girmek 4 Misofonya 1 telefon alarmındaki erteleme özelliği 3 mescid-i Süleyman 2 Huşenk 1 cuma günü gelen yorgunluk hissi 2 Bugün olanlar 3 liman 2 Ben de herkes kadar kötüyüm 2 akantus 1

Son Haberler

Sosyal medyada paylaştı, kar izlerinden yakalandı2024-ALES/3: sınav sonuçları açıklandı'Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na katılmayacak'Dursun Özbek PFDK'ye sevk edildi'Türkiye'nin Gazprombank yaptırımlarından muaf tutulması gerekiyor'

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?