Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Aralık 2024 21:00
sağlık bakanlığı psikolog alımları
merhaba arkadaşlar sağlık bakanlığı genel atamalarda psikolog alıyor mu yoksa sağlık bakanlığı sözleşmeli personel alımında mı oluyor atamalar?

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