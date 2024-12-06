Yeni yönetmelik eğitim tayini

Yeni yönetmelikte geçen' ilk defa' ibaresi ne anlatmak istiyor? Eğitim hakkının tek seferlik olduğu mu? ya da Lisans mezununun 4yıllık bir lisans bölümü kazanıp gidemez mi demek istiyor. Kesin bilgisi olan aydınlatabilir mi lütfen

Yeni yönetmelikte geçen' ilk defa' ibaresi ne anlatmak istiyor? Eğitim hakkının tek seferlik olduğu mu? ya da Lisans mezununun 4yıllık bir lisans bölümü kazanıp gidemez mi demek istiyor. Kesin bilgisi olan aydınlatabilir mi lütfen