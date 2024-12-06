Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Aralık 2024 21:02
Yeni yönetmelik eğitim tayini
Yeni yönetmelikte geçen' ilk defa' ibaresi ne anlatmak istiyor? Eğitim hakkının tek seferlik olduğu mu? ya da Lisans mezununun 4yıllık bir lisans bölümü kazanıp gidemez mi demek istiyor. Kesin bilgisi olan aydınlatabilir mi lütfen

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