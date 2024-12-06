Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Aralık 2024 21:54
İcraya fazla ödenen parayı alma hk.

Arkadaşlar merhaba icralık kredi kartım vardı borcunu tamamını kapattım ama yine de maaştan bir ay 4/1 kadar kesinti yaptılar fazladan ödenen parayı iki aydır alamadim. Bilgisi olan varsa cevap verebilir mi nasıl nerden alacağım hakkkinda


alikuşcu
Aday Memur
06 Aralık 2024 22:06

uyaptan bak paranın durumuna, icra dairesindeyse iletişim kur onlar ya senin hesabına, ya kurum hesabına iade eder. icra dairesi bankaya göndermişse bazen bankada asılı kalıyor bankadan çözersin.

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