Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Aralık 2024 23:19
Aday memurluk

3+1 khk tabi tibbi sekreterim +1 yil dolunca aday memurluk sinavina girecek miyim? Doktor arkadaş var doğrudan girmiş bizim için bu sınav uygulaniyor mu?

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