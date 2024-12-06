Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
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06 Aralık 2024 23:44
Sağlık Kurulu A45F12 Karaciğer Hemanjiom

Arkadaşlar merhaba. Dahiliye ultrason istedi. Muayene oldum A45F12 kodu girdi. Sonrasında dahiliye genel cerrahın yazdığı kodu baz alarak aynı kodu girdi. İki doktora da sorduğumda yanıt veremeyiz, heyet karar verecek dediler. Evrakları tamamladım ama henüz teslim etmedim.

Yazılan rapor:

Karaciğerde sağ lob

segment 6-7 düzeyinde

diyafragmaya yakın yerleşimli

46x31 mm boyutlarında ölçülen silik

sınırlı hafif hipoekoik alan dikkati

çekmiştir (atipik hemanjiom?).Batın

MR önerilir.

Şeklinde geçmektedir. Yardımcı olur musunuz? Bilginiz var mıdır?

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