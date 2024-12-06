Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Aralık 2024 23:57
İl içi isteği bağlı tayin hakkında

Ağustos ayında Eşimin atamasının olduğu yere mazeret ataması ile geldim. Bu eğitim öğretim yılında il içi atamasında başka bir okula kadro atamam için tayin isteyebilir miyim?


Bytraffic
Aday Memur
06 Aralık 2024 23:58

Bu arada il içi atamada eşimin görev yaptığı yere mi başvuru yapmam lazım?


Datdiriditdit
Memur
07 Aralık 2024 00:03

İsteğe bağlı olarak tayin istemek için 3 yıl çalışmanız lazım. Eğer eşinizin çalıştığı ilçede değilseniz o zaman özür gurubu atamada başvuru yapabilirsiniz

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