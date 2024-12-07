Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Aralık 2024 00:01
5510'lu malulen emekli maaş bilgisi

5510 tabi yakın zmanda mamulen emekli olup maaş hakkında bilgi verebilicek varmı


umtblc
Şef
07 Aralık 2024 00:35

bende aynı dertten muzdaribim. bilgi almaya yazdıkta bilen eden yok :)


RedBull001
Memur
07 Aralık 2024 01:59

Bi kaç yerde pbsde yazan maaşı alırsınız diye okumuştum doğruluk payı nedir bilmem


Clk87
Aday Memur
07 Aralık 2024 08:12

18450 aliyorum 5510 tabi 4 derece unv lisans mezunu olarak


umtblc
Şef
07 Aralık 2024 13:51

şefim özelden mesaj attım müsait bir zamanda dönüş yapabilirsen sevinirim

Clk87, Bugün

18450 aliyorum 5510 tabi 4 derece unv lisans mezunu olarak

Toplam 4 mesaj

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