Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


07 Aralık 2024 00:05
Tcdd lojistik memurluğu hakkında
merhaba puanım 86 lojistik memurluğu düşünüyorum kadınlar için uygun mudur?iş zor mu? sahaya çok iniliyor mu?

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