Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Aralık 2024 00:16
Sadece Köy Okullarını kapsayan il dışı atama istiyoruz

Sadece Köy Okullarını kapsayan il dışı atama istiyoruz


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
07 Aralık 2024 01:52

Ne yaşattılar sana ;)

Toplam 1 mesaj

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