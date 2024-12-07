Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Aralık 2024 00:36
Uzun, Kısa Dönem Askerlik Hizmetten Sayılsın.Bu Haksızlık Giderilsin.

2004 yılında göreve başladım.Yaptığım askerlik sayılsa Ocak 2005'te "başöğretmdenlikten" faydalanacağım ama...

Kısa veya uzun dönem askerliği biz mi istedik ki bugün mağdur ediliyoruz?Zirâ vatan görevini yapmak niçin cezalandırılıyor?Askerlik vazifesini "asker öğretmen olarak yapan,"bedelli" olarak yapan arkadaşlarımız yaptıkları askerlik hizmetinin karşılığını alıyorken -almalılar elbet,haklarıdır- biz neden mahrum ediliyoruz? Lütfen bu haksızlık giderilsin.Hürmetler...

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