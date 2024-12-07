Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Aralık 2024 01:13
İl dışı atamada ' Sivil Toplum Kuruluşları ' tercih kapsamında olmalıdır

İl dışı atamada ' Sivil Toplum Kuruluşları ' tercih kapsamında olmalıdır

Çok Yazılan Konular

Uzman baş öğretmenlik kılavuzu Nöbetçi öğretmen eksiği var ve nöbet tutan rehberlikçi yokRaporun hakem heyetine gönderilmesiHagb aldım ama.Neden her okulda öğrencilerle laubali olan bir öğretmen olur?Sendikalar yeyip içip geziyor. Etkili ses yok.21 saatSınıf öğretmenlerine Beden Eğitimi , Resim , Müzik branşlarına geçiş hakkı verilmelidirMEB okullarında Kütüphane memurluğuBastıralım arkadaşlar - ÖMK

Sözlük

yıldız tilbe 1 müslüm gürses'in aslında bir insan olmaması 1 Canıma kastın mı vardı 1 antakya 2 kel ve göbeğin uyumu 2 dikkat dağıtan telefon bildirimleri 1 konu başlığı bulamama sendromu 1 kadına şiddet 1 günaydın sözlük 2 heyet tahrir el-şam 1

Son Haberler

Koruyucu ailelik yapan memurlar rekafat izni kullanabilir mi?Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı7 Aralık 2024 tarihli atama kararı yayımlandı7 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları2 kardeşin öldüğü kazada, şoföre 15 yıla kadar hapis istemi

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?