Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Aralık 2024 02:11
10 yıl hizmet sonrası 30 gün izin süresi

merhaba arkadaşlar meslege 2015 de başladım ücretsiz iznim var 1 sene şimdi mesleğin 10.senesinde 30 günlük izin hakkımız oluyor ya benim ücretsiz iznim olduğu için 2026 da mi 30 gün olur yoksa 2025 de olur mu bilgisi olan arkadaşlar cevap verirse sevinirim


Yılmaz8765
Aday Memur
07 Aralık 2024 02:15
nn

Srkan112
Aday Memur
07 Aralık 2024 02:59
On yılı dolduran, yani 2025 yılında açılır.
Toplam 2 mesaj

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