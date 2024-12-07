senelik izin

merhaba arkadaşlar meslege 2015 de başladım ücretsiz iznim var 1 sene şimdi mesleğin 10.senesinde 30 günlük izin hakkımız oluyor ya benim ücretsiz iznim olduğu için 2026 da mi 30 gün olur yoksa 2025 de olur mu bilgisi olan arkadaşlar cevap verirse sevinirim

merhaba arkadaşlar meslege 2015 de başladım ücretsiz iznim var 1 sene şimdi mesleğin 10.senesinde 30 günlük izin hakkımız oluyor ya benim ücretsiz iznim olduğu için 2026 da mi 30 gün olur yoksa 2025 de olur mu bilgisi olan arkadaşlar cevap verirse sevinirim