Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Aralık 2024 07:44
Memurlar Nete Uyarı

Başlıklara bakıyorum.

İl dışı atamada STK larda tercih edilsin.

Müdür yetkililere il dışı hakkı verilsin

Öğretmenlik yatma mesleği mi?

Gibi gibi öğretmenlil mesleğinin itibarını düşürmek için açılmış, mesleki imajı karalayan, yada öğretmenlik mesleğinin içeriğinden kanun yönetmeliklerinden bihaber başlıklar.

Sanki sadece tıklanmak için daha fazla reklam geliri için açılmış uyduruk gündemler. Mesleğin itibarını hedef alan başlıklar.

Öğretmenin gerçek gündeminden uzak bu başlıkları açmaya devam ederseniz formunuzda 3/5 trol dışında üye kalmaz. Sizi ciddiyete davet ediyorum.

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