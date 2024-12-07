KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


07 Aralık 2024 13:26
Başvurular
Arkadaşlar Türk Şeker başvuru yaptım. Önümüzdeki günlerde de merkezi atamalar başlayacak. Merkezi atamalarda tercih yapabilir miyim?

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