Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Aralık 2024 14:09
Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri 1- 2026-2027 Yılları İçin Enflasyon Farkına

İnşaallah yerine getirilir

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