Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Aralık 2024 14:09
Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri 1

İnşaallah yerine getirilir


Serkan BOSTAN
Aday Memur
07 Aralık 2024 14:23

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri

1- 2026-2027 Yılları İçin Enflasyon Farkına Ek Olarak Altı Ayda Bir Refah Payı Verilmelidir.

2- Maaş Promosyonları Acilen Güncellenmelidir. Anlaşmalar iki yılda bir yapılmalıdır.

3-Kamuda Çalışma Barışı Bozulmuştur. Kamu İşçisi ile Memur Arasındaki Gelir Uçurumu Giderilmelidir. Memura da yemek parası, tediye gibi ilave ödemeler yapılmalıdır.

4- Aile Yardımlarında (Eş ve Çocuk) Artış Yapılmalıdır.

5- Memur ve VHKİ Maaşları Artırılmalıdır.

6- Her Kuruma Lojmanlar Yapılmalı veya Kira Yardımı Yapılmalıdır.

7- En Düşük Bekar Memur Maaşı Asgari Ücretin 2,5 Katı Olmalıdır.

8- TÜİK Verileri Yerine, Piyasa Gerçekleri Üzerinden Zam Yapılmalıdır.

9- 1. Dereceye 3600 Ek Gösterge Sözü Yerine


Serkan BOSTAN
Aday Memur
07 Aralık 2024 14:26

10- Disiplin Affı Artık Çıkmalıdır.

11- 5434 ve 5510 Sayılı Kanun?a Tabi (2008 Öncesi ve Sonrası) Memur Ayrımı Kaldırılmalıdır.

12- Memurlara grev hakkı verilmelidir. Toplu Sözleşme Masasında Memurun Ağırlığı Artmalıdır.

13- Saatlik 10 TL Olan Fazla Mesai Ücreti Artırılmalıdır. Fazla Mesailer Yeniden Getirilmelidir.

14- Mülakat Kaldırılmalıdır.

15- Yıllık İzinler Hafta Sonundan Düşülmemelidir.

16- Kılık Kıyafet Serbestliği Tam Olarak Uygulanmalıdır.

17- TOKİ Konutlarında Memura Öncelik Verilmelidir.


mzonen
Aday Memur
07 Aralık 2024 17:53
Tabi tabi...

ogretmenbey786
Aday Memur
07 Aralık 2024 18:31

Kira Yardımı


muallim_34
Genel Müdür
07 Aralık 2024 18:43

Öncelikli konumuz

ogretmenbey786, 3 saat önce

Kira Yardımı


Fatih TURAB
Aday Memur
07 Aralık 2024 19:31
* 10 saate 1 saat olarak ödenen derse hazırlık ödemesi 5 saate 1 olarak ödenmeli * Dini bayramlarda milli bayramlardaki gibi ekders kesilmemeli * 24 Kasımda eğtime hazırlık ödeneği miktarı kadar her öğretmene ikramiye verilmeli * promosyon anlaşmaları her yıl yapılmalı. * İliçi ve ildışı tayinler 2 yılda 1 yapılmalı. * Eş yardımı iki katına çıkarılmalı. * Baş öğretmen ve uzman öğretmenlik emekliliğe yansıtılmalı.

Fatih TURAB
Aday Memur
07 Aralık 2024 19:32
Enflasyon farkı aylık olarak maaşa yasıtılmalı

cagria777
07 Aralık 2024 21:01
2016'dan sonra atananlara ilave 1 derece verilmelidir.
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