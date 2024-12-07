Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri 1

* 10 saate 1 saat olarak ödenen derse hazırlık ödemesi 5 saate 1 olarak ödenmeli * Dini bayramlarda milli bayramlardaki gibi ekders kesilmemeli * 24 Kasımda eğtime hazırlık ödeneği miktarı kadar her öğretmene ikramiye verilmeli * promosyon anlaşmaları her yıl yapılmalı. * İliçi ve ildışı tayinler 2 yılda 1 yapılmalı. * Eş yardımı iki katına çıkarılmalı. * Baş öğretmen ve uzman öğretmenlik emekliliğe yansıtılmalı.

* 10 saate 1 saat olarak ödenen derse hazırlık ödemesi 5 saate 1 olarak ödenmeli * Dini bayramlarda milli bayramlardaki gibi ekders kesilmemeli * 24 Kasımda eğtime hazırlık ödeneği miktarı kadar her öğretmene ikramiye verilmeli * promosyon anlaşmaları her yıl yapılmalı. * İliçi ve ildışı tayinler 2 yılda 1 yapılmalı. * Eş yardımı iki katına çıkarılmalı. * Baş öğretmen ve uzman öğretmenlik emekliliğe yansıtılmalı.