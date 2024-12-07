Yabancı Dil Eğitiminde Kalitenin Yükseltilmesi Projesi

Okullardaki yabancı dil öğretmenlerine fazla yük verildiğini ifade eden Tekin, "Bundan uzun yıllar önce insanlar arasındaki iletişimin büyük çoğunluğu, yazılı metinler üzerinden yürümekteydi. Bilhassa kitle iletişim araçlarının, görsel medyanın ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla beraber artık başka bir yabancı dille ilgili olarak başka türlü bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. Karşılıklı konuşarak birbirini anlama yönünde ihtiyaçlar daha ön plana çıkmaya başlıyor." dedi.

Bu kapsamda 40 yıl önceki yabancı dil öğretimi müfredatının yazılı metinler, test ve gramatik dil bilgisi üzerinden oluşturulduğuna ancak artık başka bir ihtiyacın doğduğuna işaret eden Bakan Tekin, şöyle konuştu: "Dolayısıyla bu proje kapsamında yapacağımız şey, aslında eğitim öğretim programlarımızda yaptığımız diğer değişikliklerin paraleli niteliğinde; yani çağın ihtiyaçlarına uygun projeler geliştirmek, eğitim sistemimizi ve müfredatımızı ona göre revize etmek. Bugün burada aslında konuştuğumuz şey de bu anlamda değişen iletişim ortamında öğretmenlerimizin öğrencileriyle karşılıklı iletişim kurabilecekleri, sosyal medyada birbirleriyle paylaşımlar yaparak iletişim kurabilecekleri yabancı dil öğretimini temin etmiş olması. Dolayısıyla buradaki ayrımı iyi görmek gerekiyor."