Vazife malullüğü

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : swat3410
Çok Yazılan Konular
Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıPolsan 3 bin liralık zorunlu kesintiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerGenel idare hizmetleri sınıfı olmakİcralık polislerPolsan ikinci emeklilik hayırlı olsunİstinaf sürecinde dava kazanan var mı?Khk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleri2024 Eylül dönemi mazeret ataması50 bin lira maaş ile nasıl geçineceğiz
Sözlük
Son Haberler
Bakan Şimşek: Yapay zeka teknolojilerine önemli yatırımlar yapıyoruzEmine Erdoğan: Gazze'deki durum tarihin en karanlık katliamlarından biriAFAD duyurdu: Akdeniz'de depremErdoğan: Otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar!Bakan Fidan, Doha'da Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Editörün Seçimi
Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?