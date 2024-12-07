Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Aralık 2024 15:04
Vazife malullüğü

Arkadaşlar ortopediden aldığım rapor sağlık daireden yeterli açıklama yok eksik gerekcesi ile reddedildi tekrar hastaneye sevk edildim.Sureci birebir yaşamış bir arkadaş alacağım yeni rapora neleri yazdirmam gerekiyor yardımcı olabilir mi

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıPolsan 3 bin liralık zorunlu kesintiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerGenel idare hizmetleri sınıfı olmakİcralık polislerPolsan ikinci emeklilik hayırlı olsunİstinaf sürecinde dava kazanan var mı?Khk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleri2024 Eylül dönemi mazeret ataması50 bin lira maaş ile nasıl geçineceğiz

Sözlük

birbirlerine acilamayan platonik kisileri 1 kel ve göbeğin uyumu 1 müslüm gürses'in aslında bir insan olmaması 2 liman 2 akantus 1 telefon alarmındaki erteleme özelliği 1 sana bir çift lafım var 2 sahte mezar 1 bal 1 heyet tahrir el-şam 1

Son Haberler

Bakan Şimşek: Yapay zeka teknolojilerine önemli yatırımlar yapıyoruzEmine Erdoğan: Gazze'deki durum tarihin en karanlık katliamlarından biriAFAD duyurdu: Akdeniz'de depremErdoğan: Otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar!Bakan Fidan, Doha'da Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?