Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410



Kapalı
07 Aralık 2024 15:36
ADLI SORUŞTURMA ICIN FİKİR VEREBİLİR BIRI VAR MIDIR.

Selamlar. 8 ay önce yaşadığım olay da şahıs alkollü mukavemet esnasında kelepçe takarken kufur etti bende o an küfür etmiş bulundum görüntü mevcut. 8 ay sonra suç duyurusunda bulunacağını soyledi karşı taraf. Sizce nasıl ifade versem uygundur ceza alırsam da ne alirim bilgisi fikri olan varsa yazabilir li. Teşekkür ederim kalın saglicakla


Küçük polis
Şef
07 Aralık 2024 16:07

Sen bu mesleği bırak güzel kardeşim... Sonunu getiremezsin...

Toplam 1 mesaj

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