Direnme neticesinde hakaret

Kafaya takacağın şeyi ya yapmayacaksın ya da takmayacaksın. Ayrıca 6 aylık şikayet süresi geçmiş usulen bişe olmaz.

Kafaya takacağın şeyi ya yapmayacaksın ya da takmayacaksın. Ayrıca 6 aylık şikayet süresi geçmiş usulen bişe olmaz.