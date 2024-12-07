Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410



Kapalı
07 Aralık 2024 15:36
Direnme neticesinde hakaret

Selamlar. 8 ay önce yaşadığım olay da şahıs alkollü mukavemet esnasında kelepçe takarken kufur etti bende o an küfür etmiş bulundum görüntü mevcut. 8 ay sonra suç duyurusunda bulunacağını soyledi karşı taraf. Sizce nasıl ifade versem uygundur ceza alırsam da ne alirim bilgisi fikri olan varsa yazabilir li. Teşekkür ederim kalın saglicakla


Küçük polis
Şef
07 Aralık 2024 16:07

Sen bu mesleği bırak güzel kardeşim... Sonunu getiremezsin...


eslns
Aday Memur
07 Aralık 2024 17:12
Kafaya takacağın şeyi ya yapmayacaksın ya da takmayacaksın. Ayrıca 6 aylık şikayet süresi geçmiş usulen bişe olmaz.

Palpot
Şef
07 Aralık 2024 17:48

TCK 125/1 basit hakaret 3 ay ile 2 yıl arasında hapis ilk olayınsa ayrıca şahıs size küfür ediyorsa siz işlemi yaptıysanız fazla bişe çıkmaz.Para cezası alırsın. İşini yaptığı için yargılananlar ve yalnız bırakılanlar teşkilatına hoş geldin.Avukat tut parayı hukuk işlerinden iste sonuç olarak görev esnasında oldu olay.


veba1982
Genel Müdür
07 Aralık 2024 19:34
görev esnasında görevle ilgisi olan bir olay değil kişisel bir olay buna avukat vermezler
Palpot, 3 saat önce

TCK 125/1 basit hakaret 3 ay ile 2 yıl arasında hapis ilk olayınsa ayrıca şahıs size küfür ediyorsa siz işlemi yaptıysanız fazla bişe çıkmaz.Para cezası alırsın. İşini yaptığı için yargılananlar ve yalnız bırakılanlar teşkilatına hoş geldin.Avukat tut parayı hukuk işlerinden iste sonuç olarak görev esnasında oldu olay.

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