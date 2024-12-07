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07 Aralık 2024 15:44
Hangi Araba ?
Merhaba. 1 bucuk milyon kadar param var. Araba almayı düşünüyorum. Ama önceliğim dış sesi içeriye geçirmeyen Yalıtımı iyi bir araba olması. Ve arabalardan hic anlamiyorum bu yüzden beni sanayiye uğratmayacak sağlam bir araba istiyorum. Hangi marka ve modeli önerirsiniz?

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