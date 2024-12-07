Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Aralık 2024 16:09
Bordo pasaportu yesile cevirme
Simdi bordo 10 yillik pasaport alsam yaza yesil pasaport hakkim dogacak yesile cevirebilir miyim?

Cancan001
Aday Memur
07 Aralık 2024 16:20

Hayır yeşil pasaportta alırsın iki pasaportun olur


doralata
Aday Memur
07 Aralık 2024 16:22
Bir tane pasaport sahibi olamiyor musun? digerini deliyorlar diye biliyorum
Cancan001, 29 dk. önce

Hayır yeşil pasaportta alırsın iki pasaportun olur

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıPolsan 3 bin liralık zorunlu kesintiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerGenel idare hizmetleri sınıfı olmakİcralık polislerPolsan ikinci emeklilik hayırlı olsunİstinaf sürecinde dava kazanan var mı?Khk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleri2024 Eylül dönemi mazeret ataması50 bin lira maaş ile nasıl geçineceğiz

Sözlük

harem 1 Bugün olanlar 3 kimyon 1 Ağzın bal yesin 1 yıldız tilbe 1 cuma günü gelen yorgunluk hissi 3 kadına şiddet 1 sana bir çift lafım var 2 mancınık 1 islam'a göre kamu malına el uzatanların durumu 2

Son Haberler

Bakan Şimşek: Yapay zeka teknolojilerine önemli yatırımlar yapıyoruzEmine Erdoğan: Gazze'deki durum tarihin en karanlık katliamlarından biriAFAD duyurdu: Akdeniz'de depremErdoğan: Otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar!Bakan Fidan, Doha'da Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?