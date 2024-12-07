Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Aralık 2024 16:13
Jandarma İhraç Gaziantepte İdare Avukatı İhtiyacı

Arkadaşlar merhaba 2021 yılında KHK ile ihraç edildim 3 takipsizlik dosyam var diyarbakır idare red verdi süreç Bölge idarede. Gaziantep'te tuttuğunu koparacak bir avukat arıyorum bu konuda yardımcı olabilecek kimse varmı ? Şimdiden çok teşekkür ediyorum.


enes3535
07 Aralık 2024 16:16

Bu arada konuyu galiba yanlış yere açmışım idari soruşturmalara açacaktım özür dilerim.

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